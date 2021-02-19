Ведущий «Модного приговора» раскрыл секрет популярности шоу

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев раскрыл секрет высоких рейтингов и популярности шоу. Об этом он рассказал в комментарии NEWS.ru.

По словам историка моды, интерес к программе обеспечивают выпуски с участием полных женщин. «Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал. Большинство россиянок страдают лишним весом из-за неправильного питания: тортики, картофель, мучное — база нашего питания», — объяснил он.

Телеведущий отметил, что телезрителей интересует драма, поэтому на программу часто зовут женщин с трудной судьбой. «Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей. Нравится драма. Рейтинг — это реклама, а телевидение живет только за счет рекламы», — указал он.

Плохой рейтинг зафиксирован у выпусков, героями которых становятся мужчины. При этом Васильев добавил, что любого россиянина можно выгодно преобразить, потому что они «давно махнули на себя рукой» и не хотят наряжаться.

В декабре 2019-го Васильев появился с рэпером Моргенштерном (настоящее имя — Алишер Валеев) на передаче «Давай поженимся» на Первом канале. Поклонники в комментариях раскритиковали историка моды за появление в шоу. Они сочли это «хайпом» и «моветоном». Женихом в выпуске стал 21-летний музыкант и саунд-продюсер Slava Marlow, известный по совместным работам с рэпером. Моргенштерн пришел на передачу в качестве его друга.