В «Модном приговоре» назвали полнящую ноги обувь

Телеведущая и эксперт моды Эвелина Хромченко назвала обувь, которая визуально полнит ноги. На эту тему она высказалась в очередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале.

В ходе программы стилисты подобрали новый наряд для полной героини. Так, девушка вышла на подиум в удлиненной бежево-коричневой рубашке, черных лосинах, а также массивных бежевых ботинках на шнуровке. Ее образ дополнили сумка цвета хаки и крупные серьги.

Эксперт оценила внешний вид героини и отметила, что девушкам с крупными спортивными ногами не рекомендуется носить «контрастную» обувь. «Да, белые ботинки сейчас в моде. Однако если вы решили носить облегающие лосины или джинсы скинни, несмотря на то, что вы совсем не скинни, то контраст между обрезом обуви и лосинами в данном случае создаст эффект того, что у вас нога станет в два раза толще, чем она есть на самом деле», — объяснила Хромченко.

Ранее в феврале писательница и художник-модельер Инна Криксунова назвала самые неудачные джинсы для полных женщин. В их число вошли кожаные штаны, поскольку блеск зрительно увеличивает объем бедер, а также джинсы на низкой посадке, «когда лишние килограммы нависают над поясом». Кроме того, эксперт подчеркнула, что не стоит заполнять гардероб брюками разных цветов и фасонов.