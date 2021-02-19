В видеокартах Nvidia появится защита от майнеров

На видеокартах Nvidia станет сложнее майнить криптовалюты. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

Представители компании заявили, что на новых видеокартах GeForce RTX 3060 будет установлено специальное ПО, которое может определить факт майнинга криптовалюты. В этом случае производительность графических процессоров и хешрейт — единица измерения мощности в майнинге — будет понижаться. Также представители Nvidia анонсировали появление специального процессора Cryptocurrency Mining Processor (CMP), который будет предназначен исключительно для добычи криптовалют.

Согласно сообщению, хешрейт в видеокартах GeForce RTX 3060 при майнинге будет понижен примерно на 50 процентов. Однако данная защита будет эффективна только при добыче криптовалюты Ethereum. «С помощью CMP мы сможем помочь майнерам построить наиболее эффективные центры обработки данных, сохранив процессоры GeForce RTX для геймеров», — заявил руководитель Nvidia по глобальному маркетингу Мэтт Вубблинг (Matt Wuebbling).

В Nvidia также уточнили, что ограничение коснется лишь новых видеокарт и не затронет уже существующие. «Мы не ограничиваем производительность уже проданных графических процессоров», — подчеркнул Вубблинг.

Представители Nvidia уточнили, что Ethereum отличается самым высоким доходом при майнинге по сравнению с другими криптовалютами. Журналисты The Verge возразили: «Зачем препятствовать добыче Ethereum, если другие криптовалюты, такие как биткоин, достигли невероятного успеха?»

19 февраля цена криптовалюты биткоин побила очередной исторический рекорд, достигнув в моменте 52,849 долларов. С начала 2021 года в России резко подорожала электроника — рост цен с начала года составил от пяти до 20 процентов, в зависимости от категорий товаров. Нехватку видеокарт, в частности, связывают с ростом ажиотажа вокруг биткоина.