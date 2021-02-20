Марсоход отправил ученым «селфи» и первые цветные снимки с Красной планеты

Марсоход Perseverance («Настойчивость») отправил на Землю первые цветные снимки с Красной планеты. Об этом сообщает НАСА.

Первое изображение с высоким разрешением было сделано камерой Hazcam, расположенной на нижней стороне марсохода. Основной задачей этого устройства является съемка потенциально опасных объектов для ровера. На другом снимке запечатлено одно из шести колес марсохода, также в кадр попали камни и пыль с поверхности Марса.

Помимо этих снимков, марсоход отправил ученым «селфи», снятое с посадочного модуля перед посадкой.

Сейчас в НАСА продолжают получать изображения.

Ровер Perseverance высадился на Марсе в ночь на пятницу, 18 февраля. Посадка марсохода длилась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Специалисты НАСА рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.