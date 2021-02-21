Российские биатлонисты остались без медалей в последней гонке чемпионате мира

Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на чемпионате мира в словенской Поклюке. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Победителем последней гонки турнира стал норвежец Штурла Холм Легрейд, прошедший дистанцию за 36 минут и 27,2 секунды и допустивший один промах. На втором месте расположился норвежец Йоханнес Дале, а третье место занял француз Кантен Фийон Майе.

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, занявший девятое место. Эдуард Латыпов занял 14-е место,

Матвей Елисеев — 15-е.

Российские биатлонисты завоевали одну медаль на мировом первенстве. 20 февраля Карим Халили, Елисеев, Логинов и Латыпов взяли бронзовые медали в мужской эстафете.

В этот же день стало известно, что главный тренер команды Валерий Польховский не сможет помочь команде до конца чемпионата мира. 19 февраля он был доставлен на скорой помощи в больницу.