Российские биатлонисты остались без главного тренера на чемпионате мира

Российские биатлонисты остались без главного тренера Валерия Польховского до конца чемпионата мира в словенской Поклюке. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, 19 февраля Польховский был доставлен на скорой помощи в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное. В данный момент тренер вернулся в гостиницу и находится под наблюдением российских медиков. Причины госпитализации 67-летнего специалиста не называются.

16 февраля Польховский выразил недоумение большим количеством критики в СМИ, касающейся выбора места проживания на чемпионате мира в Поклюке. Таким образом он ответил на критику Владимира Драчева, назвавшего тренера ответственным за неудачи россиян на турнире из-за неправильной подготовки.

Российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали на мировом первенстве. Турнир завершится 21 февраля. На 20 февраля запланированы мужская и женская эстафеты.