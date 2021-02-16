Тренер российских биатлонистов сравнил ситуацию вокруг сборной с «Пусть говорят»

Главный тренер сборной России Валерий Польховский сравнил происходящее вокруг команды с телешоу «Пусть говорят». Об этом сообщает ТАСС.

Специалист выразил недоумение большим количеством критики в СМИ, касающейся выбора места проживания на чемпионате мира в словенской Поклюке. По словам Польховского, он советовался со старшими тренерами, после чего было принято коллегиальное решение разместиться в горах. «Так что это все разговоры. Как в передаче "Пусть говорят"», — добавил наставник российской команды.

13 февраля призер Олимпийских игр и многократный чемпион мира Владимир Драчев назвал Польховского ответственным за неудачи россиян на чемпионате мира. По его мнению, тренер провалил подготовку к соревнованиям.

Российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали на турнире. 14 февраля в гонках преследования лучшие результаты показали Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич, занявшие седьмое и 23-е места соответственно.

Чемпионат мира-2021 завершится 21 февраля. На 16 и 17 февраля запланированы индивидуальные гонки.