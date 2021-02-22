Эксперт объяснил цель использования банком геолокации клиента

Банкам, как правило, известно много информации о клиентах, включая данные о местоположении. Их банки используют для оценки платежеспособности человека или с целью блокировки подозрительных операций. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения», — объяснил эксперт, добавив, что сомнительными окажутся и попытки провести платеж с двух континентов в течение одного дня.

Сейчас вместо IP-адреса удобнее использовать геолокацию мобильного устройства — она точнее. Однако она не всегда доступна: например, если пользователь находится в полуподвальном помещении, геолокация будет сильно сбиваться, отметил Достов.

Для борьбы с мошенничеством и определения платежеспособности клиента полезна и информация от операторов сотовой связи. Однако ее обработка связана с регуляторными рисками, так как эти данные не обезличены и стоят дорого. С их помощью можно установить, часто ли пользователь карты бывает заграницей, ходит ли он в дорогие магазины, живет ли по прописке и посещает ли работу, пояснил специалист.

Ранее руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев раскрыл россиянам наиболее популярные мошеннические действия с банковскими картами. По его словам, большинство таких случаев связаны с социальной инженерией.