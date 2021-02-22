Эксперт назвала план действий при случайном начислении «лишней» зарплаты

Если на счет работника случайно начислили «лишнюю» зарплату, и он при этом отказывается возвращать ее добровольно, заставить его сделать это работодатель может только через суд. Такой план действий в беседе с агентством «Прайм» назвала руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

«Максимальный размер, который можно удержать с сотрудника единовременно, не превышает двадцати процентов от его заработной платы. Если эта сумма больше, то процесс растянется на несколько выплат», — уточнила специалист.

При этом вернуть средства можно лишь при условии технической ошибки, невыполнении работником норм труда или неправомерных действий, которые повлекли за собой начислении лишних денег. В других случаях удержать какую-либо сумму с сотрудника невозможно, подчеркнула Краснянская.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (почти 60 процентов) оказались недовольны своей работой. Кроме того, индекс лояльности к работодателям, который рос последние четыре года, рухнул на пять баллов в 2020.