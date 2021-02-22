В Госдуме рассказали о желании СБУ приписать себе «несуществующие подвиги»

Служба безопасности Украины (СБУ) приписывает себе несуществующие подвиги, сказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление СБУ о том, что в Харькове был задержан «агент разведки», завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России. Его слова приводит РИА Новости.

«В танкостроении Украина осталась во вчера, а Россия шагнула в завтра. Не станет производитель лимузинов интересоваться чертежами замшелой модели. И сколько бы Украина ни хвалила свой "Оплот", этот танк не котируется на рынках высокотехнологичных вооружений, да и в современных боях он не обкатан, в отличие от серийных российских танков. Так что, скорее всего, СБУ приписывает себе несуществующие подвиги», — заявил депутат.

Ранее контрразведка СБУ сообщила о задержании гражданина, который якобы пытался завладеть чертежами «секретного» танка Т-84БМ «Оплот» и передать их России.

«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта». «Оплот» принят на вооружение в 2000 году, всего изготовлено 10 таких машин.