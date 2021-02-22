Боец MMA вынудил оппонента сдаться странным приемом

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Матеус Сантос одержал победу над россиянином Александром Володиным на турнире Open Fighting Championship 2. Полное видео поединка доступно в YouTube-канале Gorilla Fighting Team.

Бразилец сумел досрочно закончить бой еще в первом раунде. Сантос попал в захват Володина — омоплату — что могло привести к болевому приему на руку. Однако бразилец вместо защиты атаковал стопу соперника, используя свою шею как опору. В итоге Сантос сам вынудил оппонента сдаться, скрутив стопу из нестандартного положения.

На победу Сантоса обратили внимание журналисты MMA Junkie, отметив неординарное решение и назвали прием в исполнении бразильца странным.