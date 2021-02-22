Девушка-боец MMA вскарабкалась на пальму в бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант вскарабкалась на пальму и показала это на видео. Ролик доступен в Instagram спортсменки.

26-летняя американка предстала перед подписчиками в леопардовом бикини. «Девочка из джунглей», — отметила Ванзант в описании к ролику.

Американка выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с 2014-го по 2020-й. На счету Ванзант восемь побед при пяти поражениях в схватках по правилам MMA. Также она провела один поединок по правилам бокса без перчаток. Ванзант уступила Бриттен Харт решением судей.