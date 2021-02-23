Агент Панарина прокомментировал «лживые» обвинения в адрес хоккеиста

Пол Теофанос, агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, прокомментировал информацию о том, что игрок избил девушку десять лет назад. Его слова приводит New York Post.

«Я решительно и категорически отрицаю эти лживые обвинения, исходящие из России, в адрес Артемия. Это ложь», — заявил Теофанос.

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он заявил, что инцидент произошел в одном из баров Риги в 2011 году.

В «Рейнджерс» назвали обвинения попыткой запугать хоккеиста, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. Кроме того, латвийский журналист Айвис Калниньш связался с отелем, в баре которого Панарин якобы напал на 18-летнюю посетительницу, и узнал, что указанного Назаровым инцидента не было.