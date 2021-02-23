Футболист поразил девятку ворот соперника дальним ударом

Защитник «Беерсхота» Ян Ван Ден Берг поразил девятку ворот соперника в матче против «Генка» в чемпионате Бельгии. Ролик доступен в Twitter-аккаунте Eleven Sports (NL).

Ван Дер Берг забил на 65-й минуте встречи, выведя свою команду вперед. Видео взятия ворот набрало более миллиона просмотров в Twitter.

Матч прошел 21 февраля. «Беерсхот» выиграл по итогам встречи со счетом 2:1. На 82-й минуте игрок команды Рафаэль Хольцхаузер удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. Футболисты «Генка» сократили отставание в счете только в добавленное время.