Историк рассказал об опровержении гитлеровцами главного мифа о Красной армии

Историк Михаил Мягков рассказал о том, как гитлеровцы опровергли главный миф о Красной армии. Об этом научный руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) заявил РИА Новости.

По его словам, руководство гитлеровской Германии само разрушило миф о том, что Красная армия может побеждать только якобы числом, заваливая противника трупами, когда на завершающем этапе Великой Отечественной войны порекомендовало своим солдатам использовать находки советских военных.

Отмечается, что в октябре 1944 года для немецких военнослужащих была выпущена брошюра «Русские подручные средства и находчивость». В предисловии к данному изданию один из главных нацистских военных преступников, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, который на тот момент был еще и главнокомандующим частью вермахта — Армией резерва, написал, что каждый боец на Восточном фронте знает о том, как русские простыми средствами справляются с техническими трудностями и преодолевают неблагоприятные условия.

Ранее Росархив к 75-летию открытия Международного военного трибунала в Нюрнберге представил новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу. Впервые в сети были опубликованы более 3,5 тысячи страниц документов из фонда Нюрнбергского трибунала. Также стали доступны дела об индивидуальной ответственности на каждого подсудимого, содержащие краткую справку о служебной деятельности, таблицы доказательств, предъявленных обвинением и стороной защиты по конкретным пунктам обвинения.