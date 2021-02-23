Немецкие пивовары уничтожили миллионы литров напитка из-за коронавируса

Немецкие производители пива пожаловались на необходимость уничтожить миллионы литров продукции. Об этом говорится в заявлении Объединения немецких пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB).

Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, производители не смогли реализовать скоропортящийся товар. В частности, они указали на то, что власти закрыли предприятия общественного питания, и «конца второму локдауну, действующему с начала ноября 2020 года, не предвидится».

Ущерб предприятиям отрасли составил миллионы евро. При этом руководство страны лишило пивоваренную отрасль поддержки, поскольку пивоварни не считаются гастрономическими точками и не получают достаточного объема госпомощи.

«1500 немецких пивоварен остались с пустыми руками. Мы говорим преимущественно о средних и кустарных предприятиях, которые которые пережили мировые войны, экономические и валютные кризисы — и теперь переживают конец не по своей вине», — резюмировали в DBB.