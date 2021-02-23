Российский боец одолел 180-килограммового бывшего соперника Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Юсуп Шуваев одолел бразильца Зулузиньо на турнире AMC Fight Nights, который проходит в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шуаев победил 180-килограммового соперника решением большинства судей. Несмотря на то что в первом раунде Зулузиньо отправил россиянина в тяжелый нокдаун, Шуаев смог восстановиться и закончить бой.

Россиянин за карьеру провел шесть поединков по правилам ММА, пять выиграл, еще один бой завершился вничью. 42-летний Зулузиньо известен по выступлениям в японской организации Pride. Среди его соперников — российский тяжеловес Федор Емельяненко и бразилец Антонио Ногейра (оба боя Зулузиньо проиграл). На счету бразильца 12 побед и девять поражений.

Зулузиньо — сын Рея Зулу, который дрался на турнирах в Бразилии по правилам vale tudo («можно все» — пер. с португальского «Ленты.ру»). Бразилец провел 165 боев, одержав 155 побед и потерпев лишь 10 поражений. Наиболее известные поединки Рей Зулу провел в 1980-е и 1990-е. В частности, он дважды встречался в ринге с Хиксоном Грейси, уступив в обоих боях.