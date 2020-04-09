Бывший соперник Емельяненко померился силами с чемпионом по пощечинам

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Вагнер Мартинс, более известный как Зулузиньо, принял участие в турнире по пощечинам «Каменные лица». Полный выпуск шоу доступен на YouTube.

Соперником 41-летнего бразильского тяжеловеса стал россиянин Василий Камоцкий по кличке Пельмень, который становился чемпионом в турнирах по пощечинам. Спортсмены боролись за денежный приз в 150 тысяч рублей.

Обмен ударами не выявил победителя, и организаторы разделили приз между бразильцем и россиянином.

Зулузиньо известен по выступлениям в Pride. В частности, тяжеловес уступил россиянину Федору Емельяненко. Ожидается, что в 2020-м бразилец выступит в Гран-при супертяжеловесов, организованном промоушеном Fight NIghts Global.

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