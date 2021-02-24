Пилотка Валерии на фото озадачила подписчиков

Пилотка российской певицы Валерии на фото озадачила подписчиков. Она разместила снимок на своей странице в Instagram.

Валерия поздравила россиян с 23 февраля и опубликовала фотографию, на которой предстала в костюме, стилизованном под военную форму.

На снимке певица стоит в пиджаке и юбке болотного цвета и туфлях на шпильке. При этом на голове Валерии пилотка черного цвета. Подписчики отметили в комментариях, что пилотка имеет форму, как у польских военных. Некоторым показалось, что головной убор похож на пилотку солдат Вермахта.

«Черная пилотка что-то напоминает, какую-то форму», «На немку похожа», — написали подписчики. Однако другие поклонники обратили внимание на внешний вид Валерии: «Красотка», «Если бы в 41-м на дорогах стояли такие регулировщицы, немцы забыли б, зачем к нам пришли», «Такая юная, как и всегда. Прям девочка». Другие же сочли наряд «пошлым» и «похожим на форму стюардессы».

В январе стало известно о появлении на свет внучки Валерии. У ее наследника Арсения Шульгина и невестки Лианы родилась дочь, девочку назвали Селин. В ноябре младший сын певицы рассказал подписчикам о том, как он обогатился на термометрах и масках за время пандемии коронавирусной инфекции.