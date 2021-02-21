Вдова Андрея Мягкова возмутилась слухами о своей бедности

Вдова Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская прокомментировала свое отсутствие на публичном прощании. Об этом пишет StarHit.

Представитель семьи рассказал, что состояние 77-летней Вознесенской тяжелое, поскольку несколько лет назад она перенесла инсульт и менингит. Из-за этого вдова Мягкова не выходит из дома и и не присутствовала на прощании.

«Мы уважаем позицию Андрея Васильевича и Анастасии Валентиновны и ничего не комментируем. Но сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья», — заявил агент. Он добавил, что Вознесенская возмущена слухами о своей бедности. Она подчеркивает, что пенсия у нее хорошая, а вокруг есть родственники, так что она не чувствует себя одинокой.

В субботу, 20 февраля, в Московском художественном театре имени Чехова состоялась церемония прощания с актером. Проститься с ним пришли коллеги и почитатели. Установленный на сцене гроб был окружен цветами и венками, в том числе от президента России Владимира Путина, главы Министерства культуры России Ольги Любимовой, «Мосфильма» и столичных театров.

О смерти Мягкова стало известно 18 февраля. Артисту было 82 года, он прославился ролями в таких классических лентах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Жестокий романс».

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