Дочь писателя Амоса Оза заявила о садистских издевательствах со стороны отца

Детская писательница Галия Оз, дочь писателя Амоса Оза, опубликовала автобиографию «Что-то, замаскированное под любовь», в которой заявила о садистских издевательствах со стороны отца. Об этом сообщает Haaretz.

«Насилие было творческим: он вытаскивал меня из дома и выкидывал на улицу. Он назвал меня мусором. Это была не мимолетная потеря контроля и не пощечина здесь или там, а обычное садистское насилие. Моим преступлением была я сама, поэтому наказанию не было конца. Ему нужно было убедиться, что я сломаюсь», — рассказала дочь Оза.

Сестра Галии Фания Оз-Зальцбергер прокомментировала обвинения в своем Twitter-аккаунте. «Мы всю жизнь знали совершенно другого Амоса, теплого и нежного человека, который любил свою семью», — написала она.

Сын писателя Даниэль Оз заявил, что его отец «был не ангелом, а простым человеком». «Но он был лучшим человеком, которого я когда-либо имел честь знать. В отличие от нас моя сестра Галия помнит, что она пережила жесткость и насилие со стороны нашего отца. Я уверен, что в ее заявлениях есть доля правды», — отметил родственник Оза.

Израильский писатель Амос Оз скончался от рака 28 декабря 2018 года. Ему было 79 лет. Произведения автора изданы на 38 языках мира. Его роман «Мой Михаэль» включен Международной ассоциацией издателей в список ста лучших романов XX века.