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На Ближнем Востоке захотели создать свою НАТО

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Фото: Alex Brandon / AP

Израиль ведет переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами о создании своего аналога НАТО на Ближнем Востоке. Об этом сообщает израильский телеканал i24NEWS.

Отмечается, что страны захотели создать собственный альянс в связи с «растущей угрозой» со стороны Ирана. В частности, речь идет об иранской ядерной программе и расширении влияния страны в регионе.

Официально между Израилем и Саудовской Аравией не установлены дипломатические отношения. Однако страны поддерживают тайные контакты и сотрудничают в сфере безопасности. В конце ноября прошлого года сообщалось о визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию, но Эр-Рияд опроверг эту информацию.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают Израиль, в то время как оно приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке.


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