Названы самые популярные районы Москвы для покупки элитного жилья

По итогам 2020 года самыми популярными районами Москвы для покупки элитной недвижимости стали Хамовники (30 процентов сделок от одного миллиона долларов) и Пресненский (26 процентов сделок). Об этом говорится в материале международного агентства Savills, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Далее идут Арбат и Тверской район (по девять процентов), Якиманка (восемь процентов), а также Замоскворечье (пять процентов). Хамовники постепенно уступают первенство по объему предложения Пресненскому району и Арбату, но удерживают свои позиции за счет любителей локации, которые ожидают выход новых объектов.

Эксперты назвали и самые дорогие районы по среднему бюджету сделок. Лидером стали Остоженка (181 миллион рублей), Патриаршие пруды (152 миллиона рублей), Тверской (145 миллионов рублей), Якиманка (141 миллион рублей) и Хамовники (132 миллиона рублей). Самыми дешевыми для покупки жилья в высокобюджетном сегменте оказались Замоскворечье (83 миллиона рублей), Красносельский (89 миллионов рублей) и Пресненский (91 миллион рублей) районы.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, половина россиян с состоянием свыше 30 миллионов долларов предпочитают покупать недвижимость на курортах и на побережьях моря либо океана. Еще 42 процента инвестируют в объекты за городом, 23 процента — в городе, 8 процентов — на горнолыжном курорте.

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