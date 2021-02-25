МИД России прокомментировал события в Армении

Министерство иностранных дел России прокомментировало последние события в Армении, назвав их «внутренним делом» страны. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 февраля.

Собеседник агентства из российского МИД от дальнейших комментариев воздержался.

Ранее 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вслед за этим Пашинян отправил Гаспаряна в отставку и назвал случившееся попыткой военного переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.