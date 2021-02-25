Мир
 
Последние новости
Над Ереваном заметили военную авиацию
Российские «Элерон-3» и «Орлан-10» защитили Калининград
Китай опроверг взятие анальных мазков на коронавирус у дипломатов США
Оператор строительства «Северного потока-2» отказался от денег
Майор ФСБ покончил с собой в Москве
Бывшего российского чиновника арестовали в Австрии
Россияне стали брать больше займов «до зарплаты»
Шарий послал Зеленского в задницу и оказался в розыске
Известный российский ведущий объяснил желание обвенчаться с 28-летней девушкой
Женщина с COVID-19 и ВИЧ умерла после избиения в московском подъезде 
Новости партнеров
Прослушать новость

МИД России прокомментировал события в Армении

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Министерство иностранных дел России прокомментировало последние события в Армении, назвав их «внутренним делом» страны. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 февраля.

Собеседник агентства из российского МИД от дальнейших комментариев воздержался.

Ранее 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вслед за этим Пашинян отправил Гаспаряна в отставку и назвал случившееся попыткой военного переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оппозиционеры подрались со сторонниками Пашиняна в Ереване
Пашинян вышел к своим сторонникам после заявления о военном перевороте
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении