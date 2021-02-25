Кейт Уинслет затравили из-за лишнего веса

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала, что после выхода «Титаника» на киноэкраны ее затравили из-за лишнего веса. Из-за критики она чуть не решилась завершить карьеру, призналась Уинслет в интервью The Guardian.

Актриса отметила, что в 20 лет тяжело переносила подобные комментарии и часто резко на них отвечала. Кроме того, о ее фигуре нередко писала бульварная пресса и говорили на телевидении. «Если бы она просто потеряла пять фунтов, Лео (Леонардо ДиКаприо в роли Джека Доусона — прим. "Ленты.ру") смог бы уместиться на плоту», — пошутила однажды телеведущая Джоан Риверс.

Столкнувшись с такой травлей в Великобритании, Уинслет боялась ехать в Голливуд. Даже школьный учитель драмы считал, что актрисе светят лишь роли толстушек, и она никогда не выберется из этого амплуа.

Ранее Уинслет рассказала о том, как ее преследовали после роли в «Титанике». По словам киноактрисы, британская пресса не была к ней лестна, а под окнами постоянно дежурили фотографы. После выхода картины на экраны девушка отказалась сниматься в высокобюджетном кино, решив сниматься в скромных независимых лентах.