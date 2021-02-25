Россиянин смыл в унитаз целый ковер и затопил улицу

Житель Красноярска смыл в унитаз целый ковер, из-за чего в канализации образовался засор. В итоге проезжая часть около местного торгового центра оказалась затоплена водой. Об этом сообщает NGS24.RU.

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Инцидент произошел на улице Добровольческой вечером 24 февраля. Россияне заметили, что улица вокруг торгового центра «Планета» покрылась водой. На место аварии выехали коммунальщики. Они ликвидировали засор в течение нескольких часов. По данным издания, в противном случае из-за сильных морозов проезжая часть могла бы превратиться в каток.

Оказалось, что спущенный в унитаз ковер заткнул трубу большого диаметра, нарушив работу сетей. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в жилищно-коммунальной организации «КрасКом». Там отметили, что уже предупреждали местных жителей о последствиях неправильного пользования унитазами и просили их не смывать «даже влажные салфетки из нетканого материала». В компании предположили, что подобная проблема может возникнуть снова.

В январе 2019 года затопило подвал одного из жилых домов Санкт-Петербурга. Причиной аварии стал засор в канализационной трубе, в которой застрял полутораметровый матрас от подростковой кровати. Тогда на проблемный участок также выехали коммунальщики. Они ликвидировали засор и попросили жильцов не использовать канализацию для утилизации подобных вещей.

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