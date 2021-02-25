Пентагон рассказал о присутствии экстремистов среди военных

Пентагон опубликовал доклад о присутствии среди военнослужащих США приверженцев расового превосходства и о попытках экстремистов привлечь к себе еще больше военных. Об этом пишет CNN.

«Действующие и бывшие военнослужащие привносят боевой и тактический опыт, их знания в области технического вооружения могут быть необходимы для проведения нападений [со стороны экстремистских групп]», — говорится в документе. CNN отмечает, что расследование было вызвано произошедшими 6 января беспорядками в Конгрессе США, когда толпа сторонников экс-президента Дональда Трампа ворвалась в здание. Среди задержанных оказались бывшие и действующие военнослужащие.

В Минобороны также рассказали о том, как определить последователей крайне правых идей по татуировкам и символике на одежде. Помимо этого, в ведомстве призвали использовать помощь спецслужб — например подразделений ФБР — в проверке новобранцев. Телеканал напоминает, что нигде, кроме ВМС США, нет норм и правил, предписывающих увольнение нарушителей, хотя участие и поддержка радикальных течений запрещены.

Перед инаугурацией президента США Джо Байдена ФБР проверило все 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые должны были охранять Вашингтон во время мероприятия. Проверку обусловили опасения властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу, могут сами представлять угрозу для будущего президента и других высокопоставленных участников мероприятия.

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