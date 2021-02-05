Американские сенаторы заинтересовались влиянием России на экстремистов в США. Об этом председатель спецкомитета по разведке сената Марк Уорнер рассказал The New York Times.

По его словам, в рамках комитета будет проведено расследование, чтобы выяснить, какие экстремистские группировки причастны к беспорядкам в столице США. Парламентарий отметил, что особое внимание будет уделяться связям этих организаций с европейскими странами, в том числе Россией.

Уорнер рассказал, что будут проведены проверки в отношении ультраправой организации «Гордые парни», расистских группировок, движения американских антифашистов «Антифа», а также прочих ультраправых и ультралевых объединений.

Ранее в отчете Министерства внутренней безопасности США сообщалось, что в Штатах сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.