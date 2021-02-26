Россия
 
Последние новости
Во «ВКонтакте» произошел сбой
Названа средняя стоимость земельного участка в России
50-летняя ведущая вновь вышла на улицу в мини-юбке зимой и была обругана
Пятилетний шахматист из России выполнил норматив на юниорский разряд
Российский врач назвала нетипичные симптомы инфаркта
В Одессе начнут собирать американские военные вертолеты
Телеведущий осудил полных людей из-за прививок и потерял работу
Принц Гарри уехал в США ради спасения психики
Раскрыты гонорары звезд российского шоу-бизнеса во время пандемии
В сети начнут борьбу с травлей россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме усомнились в честности Лукашенко

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Верить действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко на слово совсем не обязательно, поскольку он ни разу не оказал помощи России в международных конфликтах. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Когда дело касается для России важных вопросов, он не поддержал нас ни в одном конфликте, который у нас случился до этого с Западом, кроме собственного», — сказал усомнившийся в честности белорусского президента депутат.

Он отметил, что в отношениях с Белоруссией Москва не может реализовать свой потенциал и побудить Союзное государство двигаться в том же направлении. «Это касается как развития двусторонних отношений, так и ситуации, которая складывается внутри Белоруссии, то есть внутреннего политического кризиса», — пояснил Затулин.

22 февраля в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии и Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она продолжалась более шести часов. На переговорах в Красной Поляне они обсуждали сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме сочли необязательным верить Александру Лукашенко на слово
Медведев и Лукашенко пообщались по телефону
Путин с Лукашенко прокатились на лыжах и снегоходах