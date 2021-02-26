В Госдуме усомнились в честности Лукашенко

Верить действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко на слово совсем не обязательно, поскольку он ни разу не оказал помощи России в международных конфликтах. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Когда дело касается для России важных вопросов, он не поддержал нас ни в одном конфликте, который у нас случился до этого с Западом, кроме собственного», — сказал усомнившийся в честности белорусского президента депутат.

Он отметил, что в отношениях с Белоруссией Москва не может реализовать свой потенциал и побудить Союзное государство двигаться в том же направлении. «Это касается как развития двусторонних отношений, так и ситуации, которая складывается внутри Белоруссии, то есть внутреннего политического кризиса», — пояснил Затулин.

22 февраля в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии и Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она продолжалась более шести часов. На переговорах в Красной Поляне они обсуждали сотрудничество в рамках Союзного государства, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса.