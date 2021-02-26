Неизвестные копали яму для дерева и случайно нашли схрон с оружием

В американском Финиксе (штат Аризона) жители одного из домов копали яму, чтобы посадить дерево, но случайно наткнулись на схрон с оружием. Об этом сообщает ABC15 со ссылкой на полицию города.

Тайник нашли в районе 91-й авеню и Лоуэр-Бакай-роуд. Собственники дома, которые пожелали остаться неизвестными, обнаружили спортивную сумку с проржавевшими пистолетами и винтовками. В это время американцы копали яму на своем участке, чтобы посадить дерево.

Хозяева позвонили в полицию Финикса и сообщили им о неожиданной находке. Детективы забрали оружие на экспертизу, чтобы определить, не использовали ли его раньше при совершении преступлений.

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