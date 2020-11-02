Во Франции случайно обнаружили клад

Во французском городе Морез местные власти случайно обнаружили клад. Ценные вещи нашли в доме, который мэрия купила несколько месяцев назад, пишет французское издание Voix du Jura.

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Представители администрации пришли в дом, чтобы провести осмотр, и нашли в одном из шкафов пять слитков золота и более тысячи золотых монет номиналом по 20 франков (французская монета XIV—XVII веков — Примечание «Ленты.ру»). Стоимость клада оценили в более, чем 500 тысяч евро (более 46 миллионов рублей). Сотрудники мэрии также обнаружили несколько исторических вещей, включая утюги, часы и фотографии.

Городские власти выкупили этот дом за 130 тысяч евро (более 12 миллионов рублей). Оказалось, что более века там проживала большая семья. Когда последний владелец дома скончался, здание должно было перейти в собственность к непрямому наследнику. Однако он отказался от недвижимости и предложил мэрии сделку. Все найденные вещи теперь принадлежат администрации Мореза.

В сентябре 2020 года в колумбийском городе Медельин в доме крупнейшего в мире наркобарона Пабло Эскобара, который был убит в перестрелке в 1993 году, нашли тайник с 18 миллионами сгнивших долларов (на тот момент 1,4 миллиарда рублей), а также документы, золотую ручку и часы Rolex. Об этом рассказал старший племянник наркоторговца Николас Эскобар. Однако родной брат Пабло Роберто опроверг информацию о тайнике и заявил, что сам проживает в этом доме.

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