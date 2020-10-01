Женщина получила квартиру в наследство и нашла криминальный клад

Француженка получила в наследство от матери квартиру в Париже. Женщина решила продать недвижимость, но в процессе ее осмотра нашла клад с более чем 500 тысячами евро (45,5 миллиона рублей). Деньги, вероятно, имеют криминальное прошлое. Об этом сообщает BFM.ru со ссылкой на газету Le Parisien.

Квартира находится в фешенебельном районе Парижа неподалеку от парка Марсово поле. Когда 55-летняя француженка получила ее в наследство, то велела риелторам подготовить его продаже. По документам к жилью примыкал подвал, хотя его занял неизвестный и запер на цепь.

Женщина оставила записку незаконному владельцу подвала, однако тот не откликнулся. Тогда дверь пришлось вскрывать с помощью слесаря. В подвале нашли чемодан, набитый купюрами по 100, 50 и 10 евро — в общей сумме более 500 тысяч.

Француженка вызвала полицию и передала находку, поскольку с высокой долей вероятности у тайника криминальное прошлое. Сотрудники правоохранительных органов отправили деньги в соответствующий департамент, занимающийся преступлениями с отмыванием денег. Достанется ли клад хозяйке квартиры, станет известно по результатам расследования.

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