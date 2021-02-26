Звезда WWE захотел боя с Илоном Маском на Марсе

Американский профессиональный рестлер Пол Майкл Левек, более известный как Трипл Эйч, бросил вызов миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает The Sun.

Авторы таблоида осветили предложене 51-летнего звезды World Wrestling Entertainment (WWE) с заголовком «Он, должно быть, шутит». Трипл Эйч отреагировал на новости о планах предпринимателя о колонизации Марса.

«Илон, ты много добился, это здорово, но пора спросить себя — кого ты побил в своей жизни? Ответ — никого. Я готов драться с тобой в любом месте, в любое время», — заявил рестлер. Он добавил, что готов на проведение Wrestlemania на Красной планете.

В сентябре 2020-го Маск высказался относительно будущей колонизации Марса. Он признался, что добраться до планеты проще, чем основать на ней постоянную базу. Тем не менее он заверил, что рано или поздно SpaceX «доберется» до Марса.