Мошенники отобрали квартиру у тещи комментатора Виктора Гусева

Мошенники пытались завладеть квартирой тещи комментатора Виктора Гусева. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Гусев отметил, что злоумышленникам не сразу удалось добиться желаемого — они уговаривали женщину целый месяц. По его словам, неизвестные представились сотрудниками Следственного комитета и попросили продать им квартиру, чтобы помочь поймать черных риелторов.

Они предоставили пенсионерке якобы официальные документы с печатями. «Знаете, наше старшее поколение — настоящие советские люди, которые верят печатям и газетам. Так и случилось с моей родственницей», — написал комментатор.

В итоге «следователям» удалось добиться продажи квартиры. Гусев попросил максимально распространить эту информацию. «Не дайте преступникам ни малейшего шанса попользоваться человеческим горем. Берегите своих стариков», — напомнил Гусев.

Семья комментатора уже обратилась в прокуратуру и надеется, что там смогут помочь.

Ранее были названы самые распространенные виды мошенничества в сфере недвижимости. В них входят продажа квартиры по поддельным документам и заключение сделок с привлечением недееспособных лиц.