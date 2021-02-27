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У поджегшего себя возле «Останкино» мужчины нашли топор и пилу

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Фото: pixabay.com

У Вадима Шевцова, который поджег себя возле телецентра «Останкино» в Москве, при себе была спортивная сумка, в которой нашли топор, пилу, складной нож, две бутылки по 1,5 литра с жидкостью и зажигалку, а также одежду. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что когда мужчину попытались потушить, он начал кричать, что ничего не будет говорить без адвоката. Сейчас он находится без сознания в реанимации столичной больницы.

Ранее издание Baza в своем Telegram-канале сообщило, что мужчина поджег себя у здания телецентра «Останкино». Очевидцы рассказали, что после произошедшего он попросил помощи у охранников телецентра. Telegram-канал «112» уточнил, что пострадавшего госпитализировали с ожогами груди и спины 2-3 степени в одну из столичных больниц. Мотив поступка выясняется. На месте происшествия работают следователи.

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