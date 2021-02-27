Работавшие восемь лет вместе подруги оказались родными сестрами

В США две подруги, работавшие вместе в одном баре на протяжении восьми лет, оказались родными сестрами. Об этой истории сообщает The Sun.

31-летняя Джулия Тинетти и 32-летняя Кассандра Мэдисон познакомились в 2013 году, когда они начали работать в баре Russian Lady в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Сначала незнакомые люди указывали женщинам на их сходство. После этого Джулия обратила внимание на татуировку у Кассандры в виде флага Доминиканы. Девушки обнаружили совпадение —они обе родились там, но были удочерены. С этого момента коллеги подружились и даже в шутку стали называть себя сестрами.

Предположения о возможном родстве у них были, но информация в документах не совпадала — в них значились разные города рождения и разные имена матерей. В 2021 году Кассандра встретилась со своими биологическими родителями в Доминикане и узнала от них правду. Выяснилось, что в семье было девять детей, и от двоих девочек родителям пришлось отказаться, поскольку они не могли содержать такую большую семью. Тест ДНК подтвердил родство Кассандры и Джулии.

«Мы сестры! Та же мама, тот же папа! Просто две девушки, которым довелось работать вместе, узнали, что они сестры», — написала Кассандра на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее пользовательница TikTok по имени Карол Лю рассказала о том, как узнала, что ее старшая сестра, с которой у нее разница в возрасте в 16 лет, на самом деле является ее матерью, а ее родители на самом деле приходятся ей дедушкой и бабушкой.