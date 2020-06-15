64-летняя женщина усыновила 23-летнего мужчину и вышла за него замуж год спустя

В Южной Суматре, Индонезия, 64-летняя женщина усыновила 23-летнего мужчину, год спустя он сделал ей предложение, и они поженились. Об этом сообщает издание 7News.

Мба Гамбренг (Mbah Gambreng) усыновила Арди Варса (Ardi Waras) в 2019 году, с тех пор они жили вместе. Индонезийка утверждает, что не собиралась иметь с подопечным какие-либо романтические отношения, тем более выходить за него замуж.

Примерно спустя год после усыновления она заявила Варсу, что ему пора жениться — три другие приемные дочери женщины уже вышли замуж. В ответ на это он сделал Гамбренг предложение. Она удивилась, но согласилась.

Перед свадьбой Варас заплатил ей 100 тысяч индонезийских рупий (491 рубль) в качестве калыма. Невеста приняла подношение.

На свадебной церемонии счастливые молодожены обнимались, держались за руки и улыбались.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор жителю штата Небраска, который женился на собственной дочери — его приговорили к двум годам лишения свободы. Он впервые встретился с американкой, когда той было 18 лет. Мужчина утверждает, что не знал о родстве с ней, в то время как дочь была в курсе и даже якобы поспорила с сестрой, кто первой его соблазнит.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!