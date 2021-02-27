Задержаны подозреваемые в избиении музыканта из «Машины времени»

В Москве задержаны трое подозреваемых в избиении музыканта из группы «Машина времени» Александра Дитковского и его товарища. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 УК РФ («Побои»). «Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения», — сказала Волк.

26 февраля неизвестные напали на музыканта группы «Машина времени» на парковке в центре Москвы. Нападавшие подошли попросить у Дитковского денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия. У пострадавшего диагностировали перелом лицевой кости со смещением, его будут готовить к операции.

Александр Дитковский является участником «Квартала» с 1992 года и директором группы — с 2003-го. Кроме того, с 2004 года сотрудничает с «Машиной времени» в качестве сессионного музыканта. Работал вместе с такими исполнителями, как Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, Николай Басков, Земфира, а также группами «Сплин», «Несчастный случай», «Би-2».