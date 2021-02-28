Боксер нокаутировал соперника за семь секунд

Американский боксер Марк Кастро одержал победу над соотечественником Джоном Морагой. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте DAZN Boxing.

Marc Castro dropped his opponent SEVEN SECONDS into the fight 👀 pic.twitter.com/38dCy8Y8Mi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021

21-летний американец нокаутировал соперника за семь секунд. Он одержал вторую победу подряд в профессиональной карьере, досрочно завершив поединок с 36-летним Морагой.

Кастро одержал обе свои победы нокаутом. Морага потерпел третье поражение в карьере. Однако американец больше известен как боец смешанного стиля (MMA). На его счету 19 побед и семь поражений. Он не выступал по правилам MMA с 2018 года.

Морага — бывший претендент на титул чемпиона в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он выступал под эгидой промоушена с 2012 года.