FIS прокомментировала реакцию Большунова на товарища по сборной после гонки ЧМ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) прокомментировала реакцию россиянина Александра Большунова на товарища по сборной Глеба Ретивых после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Слова рейс-директора организации Пьера Миньерея приводит NRK.

Миньерей заявил, что FIS не может контролировать эмоции спортсменов. «Нет правила, которое гласит, что лыжники должны праздновать и быть счастливыми, если они выполняют обязательство присутствовать на цветочной церемонии», — добавил он.

Командный спринт прошел 28 февраля. Большунов и Ретивых заняли третье место. Золото досталось норвежцам Йоханнесу Клебо и Эрику Вальнесу. Второй результат показали финские спортсмены Йони Маки и Ристоматти Хакола.

После финиша Большунов не подошел к Ретивых. Спортсмен заявил, что его очень расстроили итоги гонки, так как у россиян были реальные шансы на победу. В сборной Норвегии назвали неприемлемым поведение россиянина.

3 марта лыжники выступят в гонке на дистанции 15 километров свободным стилем. Чемпионат мира продлится до 7 марта.