Чемпион ОИ пригрозил бойкотом Игр в случае обязательной прививки от коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Йохан Блейк пригрозил бойкотом Игр в случае введения обязательной для спортсменов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Evening Standart.

Ямайский спринтер отметил, что не хочет делать прививку по причинам, которые он не будет раскрывать. Он также призвал всех думать своей головой и не следовать за толпой. «Не позволяйте никому лишать вас возможности выбора», — добавил Блейк.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что вакцинация от коронавируса не будет обязательной для участников ближайших Игр в Токио. При этом в организации призвали спортсменов по возможности сделать прививку.

Блейк дважды стал олимпийским чемпионом в эстафете 4 по 100 метров, он также является двукратным серебряным призером Игр в беге на 100 и 200 метров.