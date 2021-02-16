Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ощущениями после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Специалист, сделавший вторую прививку, рассказал о прекрасном самочувствии. Он также отметил, что не чувствовал никаких побочных эффектов. Тренер добавил, что считает «Спутник V» отличной вакциной.

Сборная России вернется к выступлениям весной. 24 марта команде предстоит матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Российские игроки сыграют с командой Мальты. Черчесов возглавляет сборную с 2016 года. На чемпионате мира в России команда дошла до четвертьфинала.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позже российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».