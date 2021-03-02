Сеть отелей раскритиковали из-за «нацистского» дизайна сцены

Пользователи сети раскритиковали американскую компанию Hyatt Hotels Corporation после того, как заметили в дизайне сцены конференции политических консерваторов (CPAC) связь с нацистской символикой. Об этом пишет Business Insider.

Мероприятие прошло в воскресенье, 28 февраля, в одном из отелей сети Hyatt в Орландо, штат Флорида. Компания столкнулась с угрозой бойкота, поскольку ее обвинили в использовании сцены, якобы напоминающей по форме руну Одал, которую в качестве одного из символов использовали нацисты.

В корпорации заявили, что выразили организаторам мероприятия обеспокоенность, однако те опровергли связь сцены с нацистской символикой, сообщает Reuters. В свою очередь, организатор конференции и глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп в ответ на критику на своей странице в Twitter назвал конспирологию по поводу дизайна «возмутительной и клеветнической».

В июне 2020 года социальная сеть Facebook заблокировала посты с агитацией за переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа. Причиной послужило то, что команда президента использовала нацистский символ — к такому выводу пришли эксперты Антидиффамационной лиги (ADL). По их мнению, красный треугольник, который фигурировал в одном из постов, идентичен тому, что нашивали на форму левых активистов в нацистских концлагерях.