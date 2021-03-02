Российский чемпион UFC Ян прокомментировал роль тусовок и гламура в его жизни

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян оценил роль роскоши в его жизни. Спортсмена цитирует Sport24.

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прокомментировал слова одного из пользователей сети, который заметил в Instagram спортсмена большое количество фотографий из дорогих автомобилей и напомнил, что «чем больше тусовок и гламура, тем меньше стимула работать».

По словам бойца, ему, как и любому мужчине, действительно интересны машины и мотоциклы, но время на это он выделяет только в выходные. «Я понимаю, что стоит на кону, сколько всего пройдено и ни в коем случае не собираюсь расслабляться», — отметил Ян.

Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе в июле 2020 года, когда нокаутировал бразильца Жозе Алду. Эта победа стала для Яна седьмой подряд под эгидой промоушена. Боец не терпел поражений в UFC.

7 марта Ян проведет защиту титула в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. Стерлинг провел в UFC 14 боев, 11 из них выиграл, три — проиграл.