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Объяснена причина съемок Горбачева в рекламе пиццы

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Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Объяснена причина съемок бывшего президента СССР Михаила Горбачева в рекламе сети ресторанов Pizza Hut и модного дома Louis Vuitton. Глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко рассказал РИА Новости, что лидеру нужны были средства для финансирования основанных им общественных организаций.

«Две рекламные кампании, в которых участвовал Михаил Сергеевич, были связаны с необходимостью финансирования организаций, которые он возглавлял — Горбачев-фонда и Международного Зеленого Креста», — рассказал Палажченко, добавив, что не принимал участия в обсуждении связанных с этими рекламными кампаниями вопросов.

Горбачев появился в ролике, рекламирующем сеть ресторанов Pizza Hut, в 1997 году. В нем посетители пиццерии спорят о результатах политики бывшего советского президента, высказывая противоречивые оценки его деятельности. В итоге они сходятся во мнении, что именно благодаря Горбачеву могут теперь есть пиццу.

В 2007 году состоялась съемка для модного дома Louis Vuitton. Помимо Горбачева в кампании всемирно известного бренда приняли участие актриса Катрин Денев и теннисисты Андре Агасси и Штефи Граф. Фотографии, автором которых выступил Энни Лейбовиц, были напечатаны в сентябрьском номере журнала Vogue. Основная идея кампании заключалась в том, чтобы продемонстрировать «искусство путешествовать» вместе с сумками Louis Vuitton.

2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет. Он возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.

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