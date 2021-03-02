Звезду сериалов «Ольга» и «Содержанки» задержали на украинской границе

Российскую актрису театра и кино Розу Хайруллину задержали на украинской границе. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что звезда сериалов «Ольга» и «Содержанки» собиралась посетить страну, чтобы принять участие в съемках. Ее допросили в киевском аэропорту «Борисполь», так как ранее артистка была в Крыму. Она объяснила сотрудникам пограничной службы, что ездила туда в 2020-м с частным визитом, но в итоге Хайруллину привлекли к административной ответственности и не пустили на Украину.

Актрисе закрыли въезд в страну на три года. Она решила полететь обратным рейсом в Минск.

В прошлом году российский актер Антон Пампушный обманул украинских пограничников и не смог въехать в страну. Во время беседы он отказался признавать, что посещал Крым. При этом он не смог объяснить свое пребывание на фестивале «Таврида». Кроме того, артист сыграл одну из главных ролей в фильме «Балканский рубеж», съемки которого также проходили на полуострове. Пампушному запретили въезд на Украину на три года.