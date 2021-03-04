Названа дата смерти браузера Microsoft Edge

Microsoft деактивирует свой классический браузер Edge 9 марта. Об этом сообщает издание ITHome со ссылкой на материалы компании.

Журналисты обратили внимание на обращение представителей поддержки Microsoft. В заявлении говорится, что после установки нового патча для Windows старая версия Edge будет удалена из системы. Обновление начнет распространяться 13 апреля. После инсталляции апдейта пользоваться классической версией Edge будет невозможно.

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Также в корпорации назвали сроки прекращения поддержки продукта. Фактическая дата смерти Microsoft Edge намечена на 9 марта. После этой даты браузер перестанет получать обновления — в том числе апдейты безопасности, — а его пользователей не будут обслуживать специалисты компании.

При этом убивающее классический Edge обновление в ближайшее время получат пользователи не всех версий Windows. В частности, весной патч выйдет для пользователей Windows 10 версий 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2. Обладатели лицензионных копий Windows 7 и 8 смогут и дальше пользоваться устаревшим браузером, так как обновления для их ОС не выйдет.

В компании объяснили, что новый Edge обеспечивает лучшую безопасность и совместимость с экосистемой Microsoft. Таким образом, после выхода апдейта в ОС останется лишь один встроенный браузер.

В начале февраля журналисты рассказали, что Microsoft планирует удалить из системы классический Edge, основанный на движке EdgeHTML. Его место займет новая версия Edge, базирующаяся на движке Chromium.