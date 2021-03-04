МВД обязало скопинского маньяка вернуться из Москвы домой

Скопинский маньяк 70-летний Виктор Мохов, освободившийся после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, обязан вернуться домой 4 марта и в течение трех рабочих дней встать на учет. Об этом в четверг, 4 марта, РИА Новости сообщили в главном управлении МВД России по Рязанской области.

В Скопине около его дома и гаража, в подвале которого он держал девушек, дежурят съемочные группы федеральных телеканалов. Журналисты опрашивают соседей, которые признаются, что не боятся Мохова.

3 марта стало известно, что Мохов после выхода из колонии приехал в Москву для участия в ток-шоу, тем самым нарушив условия административного надзора, установленного на шесть лет. За это ему грозит штраф.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом.

За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.