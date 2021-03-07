Глава UFC описал реакцию Нурмагомедова на предложение подраться осенью

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт встретился с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Sun.

Уайт предложил 32-летнему россиянину вернуться в смешанные единоборства (MMA) и провести поединок осенью, в сентябре. «В ответ он засмеялся. И все. Хотя мы еще пообщаемся за ужином», — добавил он.

Нурмагомедов выступал в роли секунданта Ислама Махачева на турнире UFC 259. Последний одержал победу над Дрю Добером болевым приемом на руку.

Нурмагомедов покинул MMA осенью 2020-го. С тех пор Уайт неоднократно заявлял о планах вернуть россиянина в спорт. Американец уже провел встречу с россиянином в Абу-Даби.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках. В своем последнем поединке он дрался с американцем Джастином Гейджи.