Стал известен новый президент «Барселоны»

Жоан Лапорта одержал победу на выборах президента «Барселоны». Об этом сообщается на сайте испанской команды.

В голосовании участвовали более 55 тысяч человек. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней победитель набрал 54,28 процента. Его ближайший соперник — Виктор Фонта — показал результат в 29,99 процента. На третьем месте оказался Антони Фрейш. Его поддержали 8,58 процента избирателей.

Выборы прошли в воскресенье, 7 марта. Отмечается, что нынешнее голосование стало вторым по явки избирателей, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Предшественником Лапорты на посту президента «Барселоны» был Хосеп Бартомеу. Функционер подал в отставку в октябре прошлого года. Причиной стал вынесенный ему вотум недоверия. Лапорта был президентом сине-гранатовых с 2003 по 2010 год.